Haberler » Spor » Başkan adayları üyeleri kapıda karşıladı

Başkan adayları üyeleri kapıda karşıladı

- Başkan adayları üyeleri kapıda karşıladıİSTANBUL - Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları erken saatte Akatlar'a gelerek, genel kurulda oy kullanacak olan üyeleri kapıda karşıladı.

20.10.2019 11:38
- Başkan adayları üyeleri kapıda karşıladı
İSTANBUL - Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları erken saatte Akatlar'a gelerek, genel kurulda oy kullanacak olan üyeleri kapıda karşıladı.
Beşiktaş'ta bugün yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde oy kullanacak üyeler Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ne geldi. Erke saatte kongre alanına gelen başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay da, kurmaylarıyla birlikte üyeleri kapıda karşıladı. 3 başkan adayı, birbirlerine başarı diledikten sonra, genel kurula gelen üyelere 'hoş geldiniz' dedi ve kongrenin başlamasını bekledi.
Başkan adayları üyeleri kapıda karşıladı

Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:50 Manisa FK zirveye ambargo koydu
12:50 Fenerbahçe'nin Denizli'de dikkat çeken istatistiği! iddaa'da o tercihe...
12:50 Gecekonduda başlayan bir başarı hikayesi!
12:47 Beşiktaş'ta başkan adayları üyelere seslendiler
12:39 Gecekondudan ringe uzanan başarı hikayesi
12:30 Beşiktaş'ta seçim başladı
12:29 Cappadocia Ultra-Trail 2019 sona erdi
20.10.2019 12:54:33