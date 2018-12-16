Başkan Adil Gevrek - Yeni Malatyaspor'un Kulüp Binasına Silahlı Saldırı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor
'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunuldu.
Alınan bilgiye göre, Antalyaspor
maçı için kampta olan sarı-siyahlı takımın Orduzu
Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Tesis çevresinden iki kişinin kaçtığını gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yaptıkları incelemede binaya 3 kurşunun isabet ettiğini belirledi. Polis
ekipleri, bina çevresinde inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurup delil toplama çalışması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Malatya Valisi Aydın
Baruş, Yeni Malatya Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmanın son derece çekişmeli ve güzel geçtiğini söyledi.
Evkur Yeni Malatyaspor'u karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrıldığı için gönülden tebrik eden Vali Baruş, şöyle devam etti:
"Şu anda ligde de çok önemli konuma geldi, bu başarıların, devam edeceğine inanıyorum. Diğer taraftan kamuoyunun bildiği gibi dün gece saat 00.10 sıralarında Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan Tesisleri'ne yönelik bir silahla ateş açma olayı gerçekleşmiştir. Şu anda olay Cumhuriyet Başsavcılığımızın başlattığı soruşturma kapsamında çok yönlü olarak emniyetimiz tarafından soruşturuluyor. Bir araçla ve şu anda görgü tanıklarının ifadesine göre iki şahıs tarafından gerçekleştirilen bu ateşli silahlı olayı her yönüyle soruşturuyoruz. Emniyet güçlerimiz elindeki delilleri titizlikle değerlendiriyor. Kısa zamanda neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Elimizde önemli deliller var. Kimsenin Malatyaspor'un ve Malatya'nın huzurunu kaçırmaya yeltenmesine müsaade etmeyeceğiz."
Vali Baruş, bu anlamda sağduyu sahibi kulüp başkanı ve yöneticilerine de teşekkür ederek, "Onlarla da bugün emniyet müdürümüzle bir araya geldik. Bundan sonra da kendilerinin güven içerisinde hem maçlarına çıkmalarına hem de antrenmanlarına devam etmeleri için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya da devam edeceğiz." diye konuştu.
-"Çok şükür yolumuza devam ediyoruz"
Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise karşılaşmada kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Gevrek, sahalarındaki müsabakada çok iyi oynadıklarını ve maçı 2-0 kazandıklarını belirterek, "Farklı da olabilirdi ancak burada önemli olan kazanmaktı, 3 puanı almaktı. Çok şükür yolumuza devam ediyoruz. İlk yarının sonuna bir maçımız kaldı. Bursaspor
maçından da puan alarak yolumuza devam ekmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Kulüp binalarına yönelik saldırıyı hatırlatan Gevrek, şöyle devam etti:
"Kulübümüze, Malatya'ya sıkılmış kurşundur. Maç öncesi konuyla alakalı açıklama yapmadık ama Malatya'nın futboluna ve Malatya'ya sıkılan kurşundur. Kendini taraftar görüp, kulübüne bunları yapan taraftar olamaz. Bizim taraftarla hiçbir sıkıntımız yok, gerçek taraftar bugün yanımızdaydı. Evkur Yeni Malatyaspor'un kimseye haraç verecek bir şeyi söz konusu olamaz. Bizi tehdit ederek, şantajla, haraç isteyerek bunu bekliyorlarsa 4 değil 100 kurşun da sıksalar asla bu yoldan dönmeyeceğiz. Bu konuda gerekirse canımızı da veririz asla kimseye haraç vermeyiz."
Yapılanın basit bir olay olmadığını ifade eden Gevrek, "Gelip tesise kurşun sıkacaksın, ondan sonra böyle bir şekilde haraç isteyeceksin. Böyle bir şeye bizim tarafımızdan asla taviz verilmeyecek. Biz Malatyaspor'un bir kuruşunu kimseye haraç olarak veremeyiz. Türkiye
'deki 3 milyon taraftarın ve Malatyalı'nın hakkını biz burada en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz ama 3-5 çapulcuya da burada pabuç bırakacak değiliz." şeklinde konuştu.
"Burada çıkıp da futbolu konuşmak isterdik"
Karşılaşmada galip geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Gevrek, şunları kaydetti:
"Futbol
olarak iyi yerdeyiz, 28 puanımız var. Burada çıkıp da futbolu konuşmak isterdik ama dün geceden beri sustuk takımımıza yansıtmamak için. Böyle bir olayın yaşanması ve kalkıp da 'ben taraftarım' demesi kabul edilebilir bir durum değil. Failleri belli, kimlerin bizi tehdit ettiği belli. Sayın Valimiz ve Emniyet Müdürümüz de konunun takipçisi olacağını belirttiler. Bedeli ne olursa olsun bu gruba, bu şahıslara asla meydanı bırakmayacağız. Olayı futbolcularımıza yansıtmamaya gayret ettik ama burada artık futbolcumuz da herkes de emniyettedir, tüm güvenlikler sağlanmıştır, herhangi bir sıkıntı yok. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın ve şahsımın tehdit edilmesi uzun süredir yapılıyor ama bu kadarının olacağını, gelip kulübe kurşun sıkacağını da düşünmüyorduk. Yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Burada olduğum sürece asla ve asla bu insanlara boyun eğmek olmayacak."
Gevrek, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ve konunu takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.
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16 Aralık 2018 Pazar 20:07