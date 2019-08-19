Haberler» Güncel» Haber

Başkan Adıyaman güven tazeledi

Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, yapılan kongreyle yeniden başkan seçildi.

19.08.2019 15:35 Başkan Adıyaman güven tazeledi
Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, yapılan kongreyle yeniden başkan seçildi.

Hakkari Valiliğinin toplantı salonunda yapılan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinin olağan kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan kurulu seçiminin ardından faaliyet raporunun okunması ve ibrası, yönetim kurulu raporunun okunması, dilek ve temennilerinin ardından oy kullanma işlemine geçildi. Seçimde 100 üyenin kullandığı oyların çoğunu alan İbrahim Adıyaman yeniden başkan seçildi.

Babası şehit, kendisi de gazi olan İbrahim Adıyaman, kongreye iştirak eden tüm üyelerine teşekkür etti. - HAKKARİ

İbrahim Adıyaman, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08   Ekranların en eğlenceli komedi programı Güldür Güldür Show, İzmir'e geliyor
17:08   Karabağlar'da başlayan orman yangını devam ediyor
17:08   Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı
17:05   Şehrin kalbinde Karadeniz şov!
17:05   Sakarya'da 73 düzensiz göçmen yakalandı
17:04   Eskişehirlilerin tercihi Hamamyolu
17:04   Elektrikli motosiklete bulunan 2 kadın denize düştü