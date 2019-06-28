28.06.2019 12:37
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Başkan Afrin Gazisini makam aracı ile aldırdı

Başkan Afrin Gazisini makam aracı ile aldırdı

Afrin'de Kimar Üs Bölgesi mevkiinde çıkan çatışmada yaralanan Akçakocalı Uzman Çavuş Baran Top tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Afrin 'de Kimar Üs Bölgesi mevkiinde çıkan çatışmada yaralanan Akçakocalı Uzman Çavuş Baran Top tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Akçakocalı gaziyi havalimanından alınması için Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz makam aracını gönderdi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Afrin Gazisine makam aracını tahsis etti. Bir kaç gün önce Afrin'de çıkan çatışmada 5 asker yaralanmış 1 Mehmetçiğimiz de şehit olmuştu. Yaralanan askerlerden biri de Akçakocalı Uzman Çavuş Baran Top olmuştu. Akçakocalı olan Baran Top'un hastanedeki tedavisi sona erdi. İstirahat için memleketine gönderilen Akçakocalı Gazi için Başkan Okan Yanmaz harekete geçti. Başkan Yanmaz makam aracını İstanbul 'a, havalimanına göndererek Baran Top'un Akçakoca'ya daha rahat bir şekilde gelmesini sağladı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Baran Top , Afrin , Güncel

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