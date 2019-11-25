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Başkan Ahlatcı, öğretmenlerini unutmadı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilkokul öğretmenlerini ziyaret etti.

25.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:31Başkan Ahlatcı, öğretmenlerini unutmadı
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilkokul öğretmenlerini ziyaret etti.

Sınıf arkadaşı Okan Çalışkan ile birlikte ilkokul öğretmenleri İdris Şahin, Hüseyin Şirin ve Salim Yılmaz'ı evlerinde ziyaret eden Ahlatcı, günlerini kutladı.Ahlatcı, öğretmenlerinin ellerinden öperek, onlara çiçek takdim etti.

Ahlatcı, "Öğretmenlerim, hayatımda iz bırakan büyüklerimden. Bu güzel günde onları da ziyaret ederek, şükran duygularımı bir kez daha ifade etmek istedim. Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi. - ÇORUM

Salim Yılmaz, AK Parti, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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