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Başkan Ahmet Dölekli, eğitime desteğini sürdürüyor

Pasinler Belediyesi ilçede eğitim ve öğretimin daha iyi yerlere ulaşması için eğitime verdiği desteği gün be gün artırarak sürdürüyor.

30.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:36 Başkan Ahmet Dölekli, eğitime desteğini sürdürüyor
Belediyesi ilçede eğitim ve öğretimin daha iyi yerlere ulaşması için eğitime verdiği desteği gün be gün artırarak sürdürüyor.

Pasinler Belediyesi geçtiğimiz günlerde başlatmış olduğu 'da eğitim ve öğretimine devam eden öğrencilerin Erzurum merkeze gidiş geliş ücretlerini ve ilçede eğitim ve öğretim gören öğrencilerin ise şehir içi ulaşım giderlerini karşılamanın yanı sıra okullarında ihtiyaçlarını karşılayıp, eğitime desteğini sürdürüyor. Pasinler İbrahim Hakkı İlkokulu öğrencilerinin daha iyi eğitim görmeleri için sosyal etkinlik alanı kazandırdı.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli yaptığı açıklamada; "Pasinler Belediyesi olarak 31 mart seçimlerinin ardından önceliğimiz ilçemizin eğitim seviyesini daha ileriye gitmesi için belediye meclisimizle birlikte bir karar alarak ilçe eğitimine daha çok imkan sağlamak için öncelikle Erzurum-Pasinler arası gidiş geliş yapan öğrencilerimizin ulaşım giderlerini karşıladık. Daha sonra ilçemizin bir ucundan bir ucuna eğitim ve öğretim için giden çocuklarımız için şehir içi ulaşım hattı oluşturarak okullarına rahat gidip gelmelerini sağladık. Tabi bu arada okullarımızın da bizlerden bazı istekleri oluyor. Belediyemizin imkanları nispetinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Dölekli, Pasinler İbrahim Hakkı İlkokulu öğrencilerimizin okul içerisinde daha iyi eğitim görmeleri için sosyal etkinlik alanı oluşturduklarını, ayrıca okulun içerisinde başta öğretmenler odası olmak üzere bina içerisinde tadilat çalışmaları yaparak çocukların daha iyi eğitim görmeleri için destekte bulunduklarını söyledi.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerini daha iyi almaları için Pasinler Belediyesi olarak eğitime vermiş olduğumuz destek devam edecektir" diye konuştu. - ERZURUM

Ahmet Dölekli, Pasinler, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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