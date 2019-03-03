Başkan Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy 2023'ü Vatandaşlara Tanıttı

Kaynak: DHA

–Arnavutköy Belediye Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy 2023 Vizyon Tanıtım Programında vatandaşlar ile bir araya geldi.Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde düzenlenen Arnavutköy 2023 Vizyon Tanıtım Programına katılan AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Baltacı, vatandaşlara gelecek dönem projelerini anlattı. Projeleri Kentsel Dönüşüm, Kentsel Yeşil Alanlar, Eğitim, Sağlık ve Ulaşım ana başlıkları altında tanıtan Baltacı, doğduğu yere hizmet etmenin çok büyük bir zevk ve gönül işi olduğunun altını çizdi."NE KADAR ŞÜKRETSEK AZDIR"Doğduğu yere hizmet etmekten zevk aldığını söyleyen Baltacı, "Yıllardır neredeyse doğup büyüdüğüm, 50 yıldır ikamet ettiğim bu güzel ilçede, köy halinden bu haline gelinceye kadar hem çeşitli zamanlarda burada hizmet etmeyi hem de yaşamayı Cenabı Hak bana nasip etti. Birlikte bir dönem belde olmak üzere ama özellikle iki dönemdir genç bir ilçe olan Arnavutköy'de önemli işlere imza atmak, bana ve benimle birlikte olan meclis üyelerimize nasip oldu. Ne kadar şükretsek azdır" dedi."HİZMET ETMEK BİR GÖNÜL İŞİ"Geçmiş 10 yıllık hizmet süresince yapılan hizmetlerden bahseden Baltacı, "Bugün izlemiş olduğunuz on yıl kısa videosu hizmetlerimizin bir yüzü olarak sizlere göstermeye gayret ettik. Yeni dönemde inşallah önümüzdeki beş yıl içerisinde Arnavutköy 2023 adı altında ifade ettiğimiz projelerimizi sizlere takdim edeceğiz.Özellikle ilk beş yıllık dönemde yani 2009-2014 yılları arasında diye ifade edebileceğimiz dönemde daha ziyade altyapı yatırımları ile uğraştık. Çok şükür bu konuda belli bir noktaya geldik. Şuan altı yapı dediğimiz zaman ve yine alt yapı diyebileceğimiz cadde ve sokak düzenlemelerinde çok büyük bir mesafe kat ettik. Doğduğunuz yere hizmet etmek başlı başına bir zevk, bir gönül işi. Bugün o istek o arzu olmasa, bu işlerin gerçekleşmesi hayata mümkün değil" ifadelerine yer verdi. - İstanbul