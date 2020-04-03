Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Akağaç esnafa eldiven ve maske dağıttı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Belediye tarafından esnaflara Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı.

03.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:19
Başkan Akağaç esnafa eldiven ve maske dağıttı
Kütahya 'nın Dumlupınar ilçesinde Belediye tarafından esnaflara Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Korona virüsü sebebiyle pazaryerinde pazarcı esnafımızla Korona virüs tehlikelerini istişare ettik. Bu nedenle maske ve eldivenle yapılacak alışverişlerin önemini belirttik. Emniyet ve Jandarma birimlerimizle beraber eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştirdik. Pazar yerimizde tezgahlar arasında 3 metre olması konusunda zabıta ekiplerimiz gerekli tedbirleri aldı. Pazaryeri girişinde gerekli önelemler alınarak yoğunluk olması önlendi. İnşallah en kısa zamanda bu beladan milletimiz kurtulacak" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Başkan Akağaç esnafa eldiven ve maske dağıttı - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

10:43: Jandarma baz istasyonundan akü çalan 2 hırsızı suçüstü yakaladı - Haberler 10:43: Cem Evi'nden bağış kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı - Haberler 10:42: İnegöl'de uyuşturucu satıcıları yakalandı - Haberler 10:42: Hakkari'de TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi - Haberler 10:38: Borçka'da gece yarısı itibariyle karantina uygulaması başladı - Haberler 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:13: Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor - Haberler 09:54: Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti - Haberler 09:49: Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler - Haberler 09:20: Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak - Haberler 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak