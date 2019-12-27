Haberler » Güncel » Başkan Akay: 'Bereketli bir kampanya yaşadık' - Haber

Başkan Akay: "Bereketli bir kampanya yaşadık"

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, 2019-2020 kampanya döneminin Kayseri Şeker'e ait 3 fabrikada oldukça bereketli geçtiğini söyledi.

27.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:10 Başkan Akay:
Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, 2019-2020 kampanya döneminin Kayseri Şeker'e ait 3 fabrikada oldukça bereketli geçtiğini söyledi. Başkan Akay; " bir kampanya dönemini geride bırakmanın sevincini yaşıyoruz. Kayseri Şeker ailesi olarak hep beraber bu üretimi başarıyoruz. Orta Anadolu'daki geniş bir coğrafyada insanlarımızın yüzünü güldürüyoruz" dedi.

Türkiye'de pancar bedellerini diğer şeker fabrikalarından önce ödeme başarısı gösteren ve Aralık ayının son haftasını ödeme haftası olarak geleneksel hale getiren Kayseri Şeker de pancar bedelleri ödenmeye devam ediyor.

26 Aralık'ta başlayan ve 30 Aralık'ta sona erecek ödemeler çerçevesinde bugünde Kayseri Merkez, Gemerek, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Yenipazar bölge çiftçilerine yaklaşık 140 milyon lira pancar bedeli ödendi. Kayseri Merkez çiftçilerine yapılan ödeme programında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, bereketli bir kampanya dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Başkan Akay; "Hem çiftçimiz açısından, hem de Kayseri Şeker açısından kampanyanın bereketli olduğunu düşünüyoruz. Kayseri Şeker ailesi olarak hep beraber bu üretimi başarıyoruz ve bu manada orta Anadolu da ki geniş bir coğrafyada insanlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Çiftçilik kolay bir iş değil, zor meşakkatli ve zahmetli bir iş. Alın teri ile gayret göstererek ürün elde ediliyor. Bu helalinden bir kazanç. Buna vesile olmak, bunu organize etmek zor da olsa; biz bu işten, insanlarımızın yüzünü güldürüyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Allah utandırmasın. Allah devletimize şirketimize zeval vermesin Kayseri Şeker gibi kuruluşların Türkiye'de güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesine ihtiyaç var. Onun için Kayseri Şeker'e bu manada herkesin destek olması gerekiyor. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Pancar bedellerini aylar öncesinden almanın sevincini yaşayan çiftçilerde Başkan Akay ve yönetimine teşekkür etti. Çiftçiler; "Paraya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu kış gününde pancar bedelinin ödenmesini bir nimet olarak görüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Şeker, Bereketli, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20   Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (2) - Haber
17:20   KAEÜ'nün hedefi Ahiliğin kalite anlayışına ulaşmak - Haber
17:20   Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlanıyor - Haber
17:20   Edirne'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haber
17:20   Kahta'da otomobilin çarptığı yaya yaranladı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:23:04