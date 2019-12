Başkan Akay, "Kayseri Şeker yasasının değiştirilemez tek maddesi, çiftçimizin ve çalışanlarımızın...

Kayseri Şeker'de 65. Pancar Alım Kampanyası sona erdi. Kampanyanın sona ermesi nedeniyle şirket çalışanları ile yemekte bir araya gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in büyük bir aile olduğuna vurgu yaparak, "İşimiz sadece şeker üretmek değil. Bu işi gönül vererek yapmak önemli olan. Sektörde ancak bir aile olduğumuz zaman kaliteli hizmet üretebilirsiniz. Allah'a şükürler olsun ki bu şirketin sizler gibi değerli çalışanları var ve sizlerle çalışıyor olmak benim için büyük şeref. Anayasanın değişmez maddeleri gibi bizim de değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen yegane maddemiz, çiftçimizin ve çalışanlarımızın alacaklarının geciktirilmemesidir" dedi.



Kayseri Şeker'de 65. Pancar Alım Kampanyası sona ermesi ile birlikte bir toplantı düzenlendi. Toplantıda bir araya gelen şirket çalışanlarına hitaben bir konuşma yapan Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, kampanyanın başarılı bir şekilde sona ermesinde emeği geçen herkesi kutlayarak, "Büyük bir özveri ile gecesini gündüzüne katan ve Kayseri Şeker ailesinin bir parçası olma bilinciyle hizmet veren tüm mesai arkadaşlarımı kutluyorum. Böylesine güçlü bir ekiple ve takım ruhuyla görev yapan takım arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim" şeklinde konuştu.



Osman Canıtez'in ardından söz alan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise bu işi gönül vererek yapınca ve büyük bir aile olma bilinci ile hareket edince, aşılamayacak hedef olmadığı kaydederek, "Yaptığımız bu iş sadece şeker üretmek değil, bu işi gönül vererek yapmak asıl önemli olan. Bizlerin de çok şükür sizler gibi değerli çalışanları var ve sizlerle çalışıyor olmak benim için büyük şeref. İyi ki varsınız. Bizler hiçbir zaman kibirli olmadık, her zaman çiftçinin hizmetkarı olmaya aday oldu. Bu anlayışla bu fabrikayı bugünlere getirdik. Sizlerde sağ olun, bu anlayışla bu şirkette görev yaptınız. Bugün sürekli, yeni fabrikaların satın alınması ile ilgili sloganlarınızı duyuyorum. Bizleri bu mana da desteklediğiniz için teşekkür ederim" dedi.



Başkan Akay, yeni fabrikalara talip olabilmek adına sağlam adımlar atmak gerektiğini de vurgulayarak, "Sektörde ilklerin fabrikası olarak anılmak, yeni fabrikalara talip olabilmek ve o fabrikaların ayakta kalabilmelerini sağlamak için yaptığınız işler ile ilgili yere daha sağlam basmamız gerekiyor. Bu bağlamda sektörün de sorunlarını takip edip, yeni fabrikalar için çok daha temkinli ve emin adımlar atmak gerekiyor" şeklinde konuştu.



"KAYSERİ ŞEKER YASASININ DEĞİŞTİRİLEMEZ TEK MADDESİ, ÇİFTÇİMİZİN VE ÇALIŞANLARIMIZIN ALACAKLARININ GECİKTİRİLMEMESİDİR"



Akay, çiftçilerin alacaklarında ve personelin maaşlarında bir gün bile gecikmeye tahammül edemeyeceklerini de kaydederek, "Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeleri gibi bizim de teklif dahi edilmesi mümkün olmayan yegane maddemiz; Çiftçimizin ve çalışanlarımızın alacaklarının geciktirilmemesidir.



Türkiye'de pancar bedelleri ile ilgili tek uygulama bizde diyebiliriz. Şu anda Türkiye'de pancar bedellerini aralık ayının son haftasında ödeyebilen başka bir kuruluş olduğunu düşünmüyorum. Allah'a şükürler olsun ki, dün itibari ile 314 milyonluk ödememiz çiftçilerimize dağıtıldı. İnşallah 15 ocak itibari ile de Turhal çiftçilerimizin ödemelerini yapacağız. İşte biraz önce bahsettiğimiz Türkiye'deki diğer fabrikalara talip olmanın sırrı, aile olmamızdan geçiyor. Hepimiz bu fabrikaları sahiplendiğimiz için başarıyoruz ve başarmaya da devam edeceğiz. Bu anlayışla Kayseri Şeker inşallah 4. Hatta 5. Fabrikasını da satın alacak. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Lansman tanıtım toplantımıza yerel basın mensuplarımızın yanı sıra, ulusal medya mensuplarımızı da davet edip, buradaki uygulamaları yerinde göstermek istedik. Katılım gösteren tüm basın mensupları bize bir şey söyledi. 'Sizin burada olup bitenleri saklamaya hakkınız yok, burada olup biten tüm başarıları anlatmanız gerekiyor. Bizler bu konuda üzerimize düşeni yapacağız, sizler de bu başarı öyküsünü burada saklı tutmayın' dediler. ve sağ olsunlar sesimizi duyurmada bizlere yardımcı oldular" şeklinde konuştu.



"YÜKÜMÜZ MUKADDES, BU YÜKE HAMAL OLMAK BİZİM İÇİN ONUR"



Başkan Akay konuşmasının sonunda, Kayseri Şeker'in büyük bir aile olduğunu ifade ederek, "Bizler büyük bir aileyiz. Acımızı, mutluluğumuzu ve motivasyonumuzu birlikte yaşayıp, aile olmanın bilinciyle aldığımız kararlarda her zaman bizlerin destekçisi oluyorsunuz. İşte biz büyük Kayseri Şeker ailesi olarak, ayağımıza takılan taşlardan, dikenlerden korkacak değiliz. Allah'ın izniyle kimse bizleri yolumuzdan çeviremez. Sorumluluğumuz çok büyük, bunun bilincindeyiz. Bizler bu sorumluluğu nasıl en iyi şekilde taşırız, onun kaygısındayız Allah bu ağır yükü bize her zaman nasip eylesin. Necip Fazıl Üstadın da Sakarya şiirinde söylediği gibi, inşallah bu mukaddes yüke hamal olalım" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA