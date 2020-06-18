Başkan Akay: "Tarımın önemi bir kez daha ortaya çıktı"

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Akay:
18.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:05
Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Akay ve Ayyıldırım bir süre tarım, şeker sektörü, çiftçilerin talepleri ve Kayseri Şeker'in çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunurken, Başkan Ayyıldırım Kayseri Şeker'in, dünya gündemine oturan ve yaşamı olumsuz etkileyen pandemi sürecine rağmen, çiftçi odaklı çalışmaları ve çiftçiye verilen desteklerden dolayı Akay'a teşekkür etti.

Başkan Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle korona virüsle mücadele süresince tarımın ne kadar stratejik ve önemli bir sektör olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirtti. Akay; Kayseri Şeker'in bu süreçte üreticisine destek vermeyi artırarak devam ettirdiğini ifade etti. Başkan Akay, Kayseri Şeker'in sürdürülebilir tarım politikaları, gelecekteki hedefleri, toprakların korunması, sulama ve enerji faaliyetleri ile sözleşmeli hayvancılık konularında çalışmalarına aralıksız devam ettiğini de ifade ederek, nazik ziyaretten dolayı Başkan Ayyıldırım'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Sarıoğlan, Kayseri, Güncel, Haber

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