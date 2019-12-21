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Başkan Akçadurak gençlerle buluştu

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleriyle yaptığı istişare toplantısı yaptı.

21.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:59 Başkan Akçadurak gençlerle buluştu
'nın Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleriyle yaptığı istişare toplantısı yaptı.

Akçabudak, "Türkiye'nin güçlü yarınlarını hep birlikte oluşturacağız" dedi.

Gençlerin belediyecilik ve yerel yönetimlerle ilgili sorularını cevaplayıp, beklenti ve isteklerini dinleyen Başkan Akçadurak, "Şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerle bir araya gelerek bilgi ve kazanımlarımızı paylaşıyor olmamız belediyemiz hizmetlerine de pozitif güç vermektedir. İlçemizin sosyal-kültürel durumu, kentsel sorunları, ekonomik sorunları, yerel yönetim hizmetleri ve gençliğin ilçenin geleceğindeki konumu üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Buluşmada genç katılımcılar, düşüncelerini özgürce dile getirme imkanı buldu. Toplantımızda bir yandan gençlerin istek ve dileklerini dinlerken, bir yandan da son yıllarda ki yatırımlarla bölgesinde sınırlı kalmayarak ülke çapında yakından tanınan Gediz'de ki büyük değişimi konuştuk. Biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi iyi yetiştirebilirsek, onları iyi donatabilirsek, onları araştıran, sorgulayan, dünya meselelerini takip eden, tartışan, teknolojiyi gerektiği kadar kullanabilen gençler haline getirebilirsek ülkemizi daha güzel ve müreffeh bir geleceğe taşıyabiliriz " ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Muharrem Akçadurak, AK Parti, Kütahya, Gediz, Güncel

Kaynak: İHA

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