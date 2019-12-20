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Başkan Akçadurak'tan hayırlı olsun ziyareti

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Kütahya İl Başkanlığına atanan Sebahattin Ceyhun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

20.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:29 Başkan Akçadurak'tan hayırlı olsun ziyareti
Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İl Başkanlığına atanan Sebahattin Ceyhun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Akçadurak, "Sayın başkanımızla bu kutlu davada, hep beraber çalışmaya devam edeceğiz, bir millet aşkı hikayesi olan AK Partimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ise, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük'e yapmış oldukları nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - KÜTAHYA

Muharrem Akçadurak, AK Parti, Kütahya, Gediz, Güncel

Kaynak: İHA

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