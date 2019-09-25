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Başkan Akgül İtfaiye Haftası'nı kutladı

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İtfaiye Haftası dolayısıyla Salıpazarı ve Çarşamba İtfaiye Teşkilatları'nı ziyaret ederek haftalarını kutladı.

25.09.2019 16:02Başkan Akgül İtfaiye Haftası'nı kutladı
Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İtfaiye Haftası dolayısıyla Salıpazarı ve Çarşamba İtfaiye Teşkilatları'nı ziyaret ederek haftalarını kutladı.
Akgül, Salıpazarı ve Çarşamba İtfaiye biriminde görevli personeli ziyaret ederek, kendileri kutladı ve görevlerine başarı diledi.
İtfaiyenin insanların canını ve malını başta yangın olmak üzere birçok felakete karşı koruma amacıyla 24 saat hizmet veren cefakar bir örgüt olduğunu vurgulayan Akgül, "Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan tüm itfaiye mensuplarının İtfaiye Haftası'nı kutluyorum." dedi.
İtfaiye çalışanları ise ziyaretleri dolayısıyla Akgül'e teşekkür etti.

Halil Akgül, Salıpazarı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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