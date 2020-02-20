Haberler » Güncel » Başkan Akgül öğrencilerle sokaklarda çöp topladı - Haber

Başkan Akgül öğrencilerle sokaklarda çöp topladı

Ahırlı İlçesi Akkise Mahallesi'nde başlatılan "Sende sokağını temiz tut" kampanyası ile Ahırlı Belediye çalışanları ve Akkise Anadolu Lisesi öğrencileri sokakları temizledi.

20.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:44Başkan Akgül öğrencilerle sokaklarda çöp topladı
İlçesi Mahallesi'nde başlatılan "Sende sokağını temiz tut" kampanyası ile Ahırlı Belediye çalışanları ve Akkise Anadolu Lisesi öğrencileri sokakları temizledi.
Temizlik çalışmalarına Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül de, öğrencilerle beraber sokaklarda temizlik yaptı.
Başlatılan kampanya hakkında gazetecilere konuşan Başkan Akgül, "Dünya hızla yıpranıyor ve çevrenin dengesi sarsılıyor. Bilim adamlarının söylediği gerçekler ortada. Ekolojik dengenin sarsılmasıyla birlikte iklim değişimleri ortaya çıkıyor. Geleceğe iyi bir Akkise, iyi bir Ahırlı, bırakmak için çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Lisesi, İsa Akgül, Akkise, Ahırlı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
09:09  Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
20.02.2020 11:55:01