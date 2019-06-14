14.06.2019 12:09
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Başkan Akgün bir kez daha TBB encümen üyesi seçildi

Başkan Akgün bir kez daha TBB encümen üyesi seçildi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün bir kez daha Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen üyesi seçildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün bir kez daha Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen üyesi seçildi. Başkan Akgün, "Demokrasi yerelden başlar. Türkiye'nin yerel demokrasisi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısına katılan Başkan Akgün yeni dönem başkanlık, başkanlık divanı ve encümen üyeliği için oy kullandı. Akgün, TBB'nin kurucu üyesi olarak bir kez daha encümen üyesi seçilmenin gururunu yaşadığını söyledi.

"Demokrasi yerelden başlar"

Oylama sonucunda bir kez daha encümen üyesi seçilen Başkan Akgün katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Türkiye Belediyeler Birliği kurucu üyesi olarak bir kez daha encümen üyesi seçilmenin gururunu yaşıyorum. Tüm arkadaşlarıma, dostlarıma katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Demokrasi yerelden başlar. Türkiye'nin yerel demokrasisi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeniden TBB başkanı seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i tebrik ediyorum. Sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Hasan Akgün, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Güncel

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