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Başkan Akgün: "Bu virüsün şakası yok"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmecelilere seslenerek, "Mecbur kalmadıkça lütfen evinizden çıkmayın.

23.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:19
Başkan Akgün:
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmecelilere seslenerek, "Mecbur kalmadıkça lütfen evinizden çıkmayın. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsün şakası yok" çağrısı yaptı.

Başkan Akgün, koronavirüsün yayılma hızının yavaşlatılıncaya ve tamamen kontrol altına alıncaya kadar insanların mümkün olduğunca az sokağa çıkmasının ve temastan kaçınmasının önerdi. Bağışıklık sistemi zayıf, kronik rahatsızlığı olanlarla birlikte en riskli grubun 60 yaş üstündekiler olduğunu hatırlatan Akgün, "60 yaş üzerindekiler için risk çok daha büyük. Salgının yayılmasını önlemek için halka açık alanlarda bulunmaktan kaçınmalıyız. Vatandaşlarımızın bu hususta bilincinin artması mücadelede en büyük başarıyı getirecek. Bu nedenle ülkemiz normale dönünceye, virüs kontrol altına alınıncaya kadar biraz sabır gösterelim. Evlerimizde kalalım. Bu virüsün şakası yok. Lütfen ciddiye alın. Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi olarak alınması gereken her türlü tedbiri aldıklarını da belirten Başkan Akgün, "7 gün 24 saat vatandaşımızın hizmetindeyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Büyükçekmece, Hasan Akgün, Güncel

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