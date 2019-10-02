Haberler » Güncel » Haber

Başkan Akgün 'Doktora Çarşısı'na jürilik yaptı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 1-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) kapsamında "Doktora Çarşısı" oturumu gerçekleştirildi.

02.10.2019 11:58Başkan Akgün 'Doktora Çarşısı'na jürilik yaptı
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 1-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) kapsamında "Doktora Çarşısı" oturumu gerçekleştirildi.

İstanbul Kongre Merkezi Beylerbeyi Salonu'nda gerçekleştirilen sunumda, Marmara Urban Forum Hakem Heyeti'nde yer alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sunuma hak kazanan doktora çalışmalarını yakından takip etti. Sunum sonunda genç araştırmacıları kutlayan Akgün, ödül almaya hak kazanan yarışmacıların ödüllerini takdim etti.

Yarışmacılar sunumlarını akademisyenler, yerel yöneticiler ve belediye başkanlarından oluşan jüri ve izleyiciler önünde gerçekleştirdi. Sunum sonunda jüri ve izleyici oylarıyla belirlenen çalışmalar ödüllendirildi. Sunumu yapılacak tez araştırmaları Marmara Urban Forum'un temaları olan Çevre ve İklim Değişikliği, Dayanıklılık, Göç, Kamusal Mekan, Kent Ağları, Kentsel Altyapı, Konut ve Yapılı Çevre, Sosyal Kapsayıcılık, Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim başlıkları altında yapıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:23 Tekneleri batan 3 kişi kokain dolu bavullarla sürüklenirken yakalandı
17:23 Hulusi akar milli savunma üniversitesinde konuştu 1
17:23 İstanbul sağlık bilimleri üniversitesi rektörlük binasında yangın
17:23 Spor okan buruk ve fredrik gulbrandsen'in açıklamaları
17:22 Aydın'da "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası
17:22 Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
17:22 3. Dijital Ticaret Zirvesi