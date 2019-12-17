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Başkan Akgün, Gürbüz Çapan'ın acısını paylaştı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eşini kaybeden Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan'ı acı gününde yalnız bırakmadı.

17.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:14Başkan Akgün, Gürbüz Çapan'ın acısını paylaştı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eşini kaybeden Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan'ı acı gününde yalnız bırakmadı.

Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan'ın eşi Ayfer Çapan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayfer Çapan için Esenyurt ilçesi Yenikent Muhammediye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Başkan Akgün, Gürbüz Çapan ve ailesine başsağlığı diledi. Ayfer Çapan'ın naaşı Esenyurt Örnek Mahallesi'ndeki Çapan Ailesi Kabristanlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Gürbüz Çapan, Hasan Akgün, Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA

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