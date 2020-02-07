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Başkan Akgün, İzleme Komitesi için Fransa'ya gidiyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyet görevi kapsamında Fransa'nın Metz kentinde düzenlenecek İzleme Komitesi toplantısına katılacak.

07.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:35Başkan Akgün, İzleme Komitesi için Fransa'ya gidiyor
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyet görevi kapsamında 'nın Metz kentinde düzenlenecek İzleme Komitesi toplantısına katılacak.

10-12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantısında önemli gündem maddeleri görüşülerek oylanacak.

Türkiye raporu oylanacak

Toplantıda "Avrupa'da Yerel ve Bölgesel Demokrasi" başlığı altında sunulan gündem maddesinde Moldova, Letonya, Avusturya, Portekiz ve Ermenistan'ın yanı sıra raportörler Jakob Wienen (Hollanda) ve Yoomi Renström (İsveç) tarafından hazırlanan Türkiye'ye yönelik Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın gözlenmesi ve gözlem ziyaretleri konularına ilişkin raporlar görüşülüp oylanacak.

Ayrıca İzleme Komitesi toplantısı kapsamında üye ülkelerin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na uyumu, bölgesel ve yerel seçimlerin gözlemi, yerel ve bölgesel düzeyde insan hakları, hukuk yoluyla demokrasi için Avrupa Komisyonu'yla işbirliği konuları görüşülerek tartışılacak. - İSTANBUL

Avrupa, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

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