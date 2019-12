Başkan Akgün, mahalle muhtarları ile birlikte 2020 yılını planladı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek "2019 Yılı Yatırım Programı ve Değerlendirme Çalıştayı" gerçekleştirerek, 2020 yılını planladı.



Gün boyu devam eden çalıştayda tek tek söz alan mahalle muhtarları bölgelerindeki vatandaşların taleplerini, mahallelerinin sorunlarını ve yapılması gereken çalışmaları anlattı. Belediye başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda muhtarlarının talep ve önerileri kayıt altına alındı. Başkan Dr. Hasan Akgün, belediye olarak mahallelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek şu şekilde konuştu: "2020 yılı çalışmalarımıza ışık tutacak mahallelerimizin sorunlarını tek tek tartıştık. 24 mahalle muhtarımızla çok verimli bir çalıştay gerçekleştirdik. Muhtarlarımızın birçoğu önemli hususlar ortaya koydu. Ulaşımla, okulların çevresindeki sorunlarla, İSKİ müteahhitlerinin yaptığı ama sonradan eski haline getirmeden bırakıp gittikleri yollardan bahsedildi. Halkın can ve mal güvenliğine zarar veren yollardaki rögar kapaklarının çalınmasında yakındılar. Bende belediye başkanı olarak rahatsızlık duyuyorum. Muhtarlıklarla belediye ekibinin oturup tek tek olayları masaya yatırmak hizmetin daha hızlı yürümesi bakımından örnek bir koordinasyon çalışması yapmalıdır."



"Büyükçekmece'mizin gelişmesine çok katkı sağlayacak"



Büyükçekmece'deki sorunların mahalle bazında dile getirilmesinin önem teşkil ettiğini söyleyen Başkan Akgün sözlerine şu şekilde devam etti: "Muhtarlar çalıştayının esas temelinde yatan ilke bizim yaptığımız 2020 yatırım programında hangi değişiklikleri yapacağız; bugün muhtarlarımızla bunları ortaya koyduk. Muhtarlarımız gelecek seneden itibaren yapacağımız hizmetlerin takibini yapacaklardır. Büyükçekmece'mizin gelişmesine çok katkı sağlayacak, halkımızın yaşantısını etkileyecek bir çalışmaydı. Bu nedenle bugün Büyükçekmece'nin sorunlarını mahalle bazında dile getiren siz muhtarlar arkadaşlarıma şahsım ve büyük Büyükçekmece ailemiz adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."



"Değerli ve anlamlı bir çalışma yaptık"



Çalıştay sonunda Büyükçekmece Muhtarlarını temsilen söz alan Sinanoba Mahalle Muhtarı Zeynep Gündüz Akkan, "Başkanımızın da söylediği gibi bugün gerçekten çok değerli ve anlamlı bir çalışma yaptık. Her bir çalışmamızın bir öncekinden çok daha iyi olacağına inanıyorum. Bu krizin içerisinde bazı şeylerde zorlanacağız mutlaka bizler de vatandaşlarımızın anlayışına da güveniyoruz. Umarım her şey çok daha güzel olur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA