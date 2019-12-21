Haberler » Güncel » Başkan Akgün, Paşaoğlu ailesinin acısını paylaştı - Haber

Başkan Akgün, Paşaoğlu ailesinin acısını paylaştı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 69 yaşında yaşama veda eden Kenan Paşaoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

21.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:58 Başkan Akgün, Paşaoğlu ailesinin acısını paylaştı
Belediye Başkanı Hasan Akgün, 69 yaşında yaşama veda eden Kenan Paşaoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Büyükçekmece eşrafından Kenan Paşaoğlu, geçirdiği beyin kanamasının ardından hayata gözlerini yumdu. Büyükçekmece Kuba Camisi'nde Paşaoğlu için düzenlenen cenaze törenine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, merhumun ailesinin acısını paylaştı.

Paşaoğlu'nun yakınlarına taziyelerini ileten Başkan Akgün, "İlçemizin sevilen ve saygın isimlerinden Kenan Paşaoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı, merhuma Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kenan Paşaoğlu, Büyükçekmece Yeni Mezarlık'taki aile kabristanına defnedildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:00   Sis görsel şölen sundu, fotoğraf tutkunları Harput'a geldi - Haber
16:00   Uçakta taşkınlık yapan kadının tutuklanması - Haber
16:00   Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı - Haber
16:00   Samsun'dan kısa kısa - Haber
15:58   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haber
14:27   Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
13:22   Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'den kafa karıştıran açıklama: Türkiye'nin yetenekli bir ordusu var - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
21.12.2019 16:07:26