Başkan Akgün, Paşaoğlu ailesinin acısını paylaştı

Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün, 69 yaşında yaşama veda eden Kenan Paşaoğlu'nun cenaze törenine katıldı.
Büyükçekmece eşrafından Kenan Paşaoğlu, geçirdiği beyin kanamasının ardından hayata gözlerini yumdu. Büyükçekmece Kuba Camisi'nde Paşaoğlu için düzenlenen cenaze törenine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, merhumun ailesinin acısını paylaştı.
Paşaoğlu'nun yakınlarına taziyelerini ileten Başkan Akgün, "İlçemizin sevilen ve saygın isimlerinden Kenan Paşaoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı, merhuma Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Kenan Paşaoğlu, Büyükçekmece Yeni Mezarlık'taki aile kabristanına defnedildi. - İSTANBUL