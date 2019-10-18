Haberler » Güncel » Başkan Akgün, TEBİAT'ın sempozyumunda konuşacak

Başkan Akgün, TEBİAT'ın sempozyumunda konuşacak

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İzmir'de düzenlenen "Üretim Esaslı Ekonomiye Geçişte ve Çağdaş Sosyal Devlet Uygulamalarında Yerel Yönetimden Merkezi Yönetime" adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılacak.

18.10.2019 11:55Başkan Akgün, TEBİAT'ın sempozyumunda konuşacak
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İzmir'de düzenlenen "Üretim Esaslı Ekonomiye Geçişte ve Çağdaş Sosyal Devlet Uygulamalarında Yerel Yönetimden Merkezi Yönetime" adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılacak.

Turizm, Ekonomi, Bilimsel Araştırma, Tanıtma Merkezi (TEBİAT) tarafından düzenlenen sempozyum 18-21 Ekim tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan sempozyuma Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün yanı sıra çok sayıda belediye başkanı ve öğretim görevlisinin katılacak.

Üretim esaslı ekonomiye geçişte belediyelerin katkı yapabileceği alanlar, imkanlar ve merkezi yönetimden beklentiler konusunda konuşacak olan Başkan Akgün, uzun yıllardır faaliyet gösteren ve Türkiye'de örnek olarak kabul edilen Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nin çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirecek. Başkan Akgün, her yıl binlerce vatandaşa ücretsiz mesleki eğitim veren Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nin yerel yönetimlere ve ekonomiye nasıl büyük katkılar sağladığını, istihdam açısından da önemli bir açığı kapattığını örneklerle aktaracak. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Hasan Akgün, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:19 Hakkari Belediyesi için Vali Akbıyık görevlendirildi
13:18 2. Aile Hayatı Konferansı
13:13 112 personeli öğrencileri ve okul personelini bilgilendirdi
13:18 KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi
13:11 Trabzon'daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi sayısında artış
13:16 Geleneksel gemi modelleri sergisi BAKSM'DE açılıyor
13:15 Türkiye gönüllü teşekküller vakfı'ndan barış pınarı harekatına destek
18.10.2019 13:20:00