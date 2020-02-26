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Başkan Akif Aksoy'dan Regaip Kandili Mesajı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, yayınladığı mesajda Regaip Kandili'ni kutladı.

26.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:29Başkan Akif Aksoy'dan Regaip Kandili Mesajı
Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Akif Aksoy, yayınladığı mesajda Regaip Kandili'ni kutladı.

MMO Şube Başkanı Aksoy, 3 ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, bugünlerde birlik ve beraberliğin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. 3 aylar iklimine girildiğini ifade eden Başkan Aksoy, "Ülkemizin ve milletimizin birliği, dirliği, huzuru ve geleceği için, solan yüzlerin gülmesi, kaybolan ümitlerin tekrar gelmesi, sevgi, saygı, barış, hoşgörü ve kardeşliğin hakim olması, vatanımızın her köşesinden başarı ve kalkınma seslerinin yükselmesi, gönüllerimizin aydınlanması ve manevi huzurla dolmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Makina Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Regaib Kandili, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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