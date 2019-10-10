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Başkan Akif Aksoy: "Kahraman ordumuza başarılar diliyorum"

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Barış Pınarı harekatına destek vererek operasyona giden tüm Mehmetçiklerimize dua ettiklerini belirtti.

10.10.2019 12:51Başkan Akif Aksoy:
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Barış Pınarı harekatına destek vererek operasyona giden tüm Mehmetçiklerimize dua ettiklerini belirtti.

Aksoy yaptığı açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG, DEAŞ terör örgütlerinin ve destekçilerinin güney sınırımızda oluşturulmaya çalıştıkları terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek için Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her bir ferdini gönülden kutluyor, kahraman ordumuza başarılar diliyoruz. Askerlerimizin Barış Pınarı Harekatı'ndan sağ salim dönmelerini ve bölgenin

bir an önce huzur ve barışa kavuşmasını diliyorum. Yüce rabbim onları her daim mansur ve muzaffer eylesin" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Makina Mühendisleri Odası, Barış Pınarı Harekatı, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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