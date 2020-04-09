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Başkan Akın arazi yollarındaki çalışmaları inceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın arazi yolları üzerinde yapılan tamirat ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

09.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:52
Başkan Akın arazi yollarındaki çalışmaları inceledi
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın arazi yolları üzerinde yapılan tamirat ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Geçtiğimiz hafta arazi yolları üzerinde başlatılan çalışmalar sezona yetişmek için hızla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Madam Köprü Mevkisinde tamirat; 9'uncu mıntıka Sabancı mevkisi üzerinde ise bakım çalışmaları tamamlandı. Arazi yolları üzerinde yapılan çalışmalarda ise Turgutlu Belediyesinin Alaşehir Belediyesi Şantiyesinde ürettiği asfaltları kullanılıyor.

Arazi yollarında yapılan tamirat ve bakım çalışmalarını yakından takip eden ve ekiplerden bilgi alan Başkan Çetin Akın ise arazi yollarının sezona yetişmesi için ekiplerin çok hızlı şekilde çalıştıklarını söyledi. Başkan Akın, "Bir yandan korona virüs salgını ile mücadele ediyoruz bir yandan da çiftçi kardeşlerimizin sağlıklı bir şekilde arazilerine ulaşmaları için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte sezona yetiştirmek için çok hızlı şekilde arazi yollarımızın tamiratı ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Selçuk Çetin, Çetin Akın, Turgutlu, Güncel
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