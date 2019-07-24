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Başkan Akın'dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, " 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

24.07.2019 17:32 Başkan Akın'dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, " 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Akın mesajında " "Basın, kamuoyunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstlenmektedir. Bu bağlamda basın kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerimize gerek yerel, gerekse ulusal anlamda doğru ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunun aydınlatılmasını sağladıkları için teşekkür ediyor, basında sansürün kaldırılışının yıldönümü olarak da kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Bütün gazetecilerimize çalışmalarında kolaylık ve başarılar dilerim" dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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