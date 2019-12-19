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Başkan Akın'dan Çağ Çelik'e ziyaret

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Çağ Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç'i ziyaret etti.

19.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:49Başkan Akın'dan Çağ Çelik'e ziyaret
Belediye Başkanı Cemal Akın, Çağ Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç'i ziyaret etti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Çağ Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Yönetim Kurulu Üyesi H. Çağrı Güleç'i ziyaret ederek, hediye takdim etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Akın, "Komşu ilimiz Karabük'teki değerli iş adamı dostlarımızı ziyaret ederek sohbet ettik. Ülke ekonomisine katkıda bulunup istihdam sağlayan ve başarılı işler yapan değerli dostlarımıza hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Cemal Akın, Çağ Çelik, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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