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Başkan Akın'dan engelli basketbol takımı müjdesi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerle buluştu.

03.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:22Başkan Akın'dan engelli basketbol takımı müjdesi
Belediye Başkanı Çetin Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerle buluştu. Başkan Akın, engelli basketbol takımının kurduklarını ve liglerde mücadele edeceğini duyurdu.

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltıda Belediye Başkanı Çetin Akın, engelli vatandaşlar ile bir araya geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri Orta Park Kafeterya'da kahvaltı ile başladı. Ardından Yıldırım Beyazıt Salonunda Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Olimpik Farkındalık Oyunları ve etkinlikleri programı gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğu bilinciyle hareket eden bir anlayışla engelli vatandaşlarımızın bir gün değil her gün yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Engelli olmanın bir engel olmadığı Turgutlu'yu inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın artmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımızı saygı, sevgi ve kardeşlik duygularıyla selamlıyorum." dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda gerçekleştirilen programda Turgutlu Belediyespor Engelli Basketbol Takımının kurulduğunu ve artık liglerde mücadele edeceğini açıkladı. - MANİSA

Selçuk Çetin, basketbol, Turgutlu, Spor

Kaynak: İHA

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