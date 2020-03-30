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Başkan Akın'dan korona virüse karşı anonslu uyarı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye hoparlöründen vatandaşlara korona virüs uyarılarında bulundu.

30.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:36
Başkan Akın'dan korona virüse karşı anonslu uyarı
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye hoparlöründen vatandaşlara korona virüs uyarılarında bulundu.

Belediye hoparlöründen Turgutlululara anons yapan Başkan Çetin Akın, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar başta olmak üzere hiç kimsenin zorunlu haller dışında sokağa çıkmaması gerektiğini söyledi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ve yardım edebilecek kimsesi olmayan vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayarak market ve sağlık yardımında bulunabileceklerini hatırlatan Başkan Akın, bilim insanları tarafından bu haftanın çok kritik olduğu yönündeki uyarılarını da yaptığı anonsla vatandaşlara aktardı. Başkan Akın ayrıca Turgutlu Devlet Hastanesinde randevusuz hastaların bakılmayacağı, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına randevu alarak hastaneye gitmeleri yönünde çağrıda da bulundu.

Turgutlu Devlet Hastanesinde randevusuz hasta kabul edilmeyecek

Başkan Akın tarafından yapılan anons şu şekilde: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs vakaları görülmekte ve vaka sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Sizlerden ricamız gerek Sağlık Bakanlığı, gerek valiliğimiz gerekse kaymakamlığımız tarafından açıklanan kuralları bu süreçte harfiyen uygulamanızdır. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamanız önemle rica olunur. Bu hafta bilim insanları tarafından en kritik hafta olarak görülmektedir. Bu süreci evde kalarak geçirmeniz virüsün yayılmasını önlemede kritik bir öneme sahiptir. Sizlerden ricamız evlerden çıkmamanızdır. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar, yardım edecek kimsesi olmayanlar kaymakamlığımız tarafından oluşturulan yardım ekibini 112, 155, 156 numaralı telefonlardan arayarak sağlık ve market ihtiyaçları için yardım talebinde bulunabilirler. Turgutlu Devlet Hastanesinde bugünden itibaren randevusuz hasta kabul edilmeyecektir. Acil durumlar dışında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Turgutlu Devlet Hastanesinden randevu alarak hastaneye gitmeleri önemle rica olunur. Son süreçlerde ilçemize İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerden gelen vatandaşlarımızın 14 gün boyunca kendilerini karantina altına almaları gerekmektedir. Korona virüs belirtisi gösteren kişilerin gerekli önlemleri alarak en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri gerekmektedir. Parklarda yeşil alanlarda, yürüyüş ve piknik yapmak İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır. Yasağı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Hem kendi sağlığınız hem de sevdiklerinizin sağlığı için bu zorunlu haller dışında evlerinizden dışarı çıkmayın. Kıymetli vatandaşlarımız, resmi açıklamalar dışında açıklamalara itibar etmeyiniz. Her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi bu zorluğun üstesinden de birlik ve beraberliğimizle geleceğiz. Siz evlerinizde kalın. Biz sizin herhangi bir sağlık sorunu yaşamamanız için gerekli tüm çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu ülkenin kurulmasında, korunmasında, yaşatılmasında canını feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Hayırlı haftalar hayırlı işler diliyorum. Birlikte başaracağız. Biraz daha sabır, biraz daha inat. Kapının arkasında bekleyen ölüm değil, hayat. Evde kal, sağlıkla kal Turgutlu." - MANİSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuk Çetin, Çetin Akın, Turgutlu, Güncel
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