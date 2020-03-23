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Başkan Akın'dan 'Sokağa çıkmayın' çağrısı

İçişleri Bakanlığının 21 Mart 2020 tarihinde 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa...

23.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:45
Başkan Akın'dan 'Sokağa çıkmayın' çağrısı
İçişleri Bakanlığının 21 Mart 2020 tarihinde 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Turgutlu'da yaşayan tüm vatandaşların hiçbir ayrım gözetmeksizin kendisi için kıymetli olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bu süreçte herkesin oldukça dikkatli olması ve gereken önlemleri almalarının hayati önem taşıdığını ifade etti.

"Bana bir şey olmaz diye düşünmeyin"

Hayati sonuçları bulunan bir virüse karşı tüm dünyanın mücadele verdiğini ve bunun hafife alınmaması gerektiğini kaydeden Başkan Akın çağrısında şunları dile getirdi:

"Hepimizin bildiği gibi oldukça kritik süreçlerden geçiyoruz. Korona virüs tehlikesi ülkemize de gelmiş ve ne yazık ki şu ana kadar 30 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu sayının artmaması ise en büyük temennimizdir. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı gelmiştir. Risk altında bulunan vatandaşlarımıza yönelik alınan bu karara ilgili grupta yer alan hemşehrilerimizin uyması oldukça önemli. Başta kendi sağlığınız olmak üzere ailenizin, sevdiklerinizin, komşularınızın kısacası tüm Turgutlumuzun sağlığını korumak adına sokağa çıkmamanız yönünde çağrıda bulunuyorum. İnsandan insana bulaşan ve hayati sonuçları olan bu virüs hafife alınmamalıdır. 'Bana bir şey olmaz' düşüncesi ile hareket etmeyiniz, dışarı çıkmayınız. Çünkü korona virüs size bulaşmasa bile ailenize, sevdiklerinize bulaşma ihtimali mevcut. Korona virüsün hayatınızı etkilememesi sizin elinizde. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan yalnız yaşayan, yardım edecek kimsesi olmayan vatandaşlarımız için ise Kaymakamlığımız koordinesinde yardım ekibi oluşturulmuştur. Turgutlu Belediyesi olarak biz de kurulan ekibe personel ve araç desteği ile katkıda bulunacağız. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız 112, 155, 156 ve 0236 313 26 06 numaralı telefonlardan 24 saat ulaşarak market ve sağlık ihtiyacı için siparişlerini bildirebilirler. Turgutlu Belediyesi olarak da korona virüsün Turgutlumuzu etkilememesi için gereken tüm çalışmaları gerçekleştirdiğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Korona virüs tehlikesini birlikte aşacağımızdan kimsenin şüphesi de olmasın." - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Turgutlu, Güncel

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