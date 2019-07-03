Başkan Akın güreşçileri Kırkpınar'a uğurladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Güreş Takımını, Türkiye'nin en büyük yağlı güreş organizasyonlarından olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne uğurladı.



1-7 Temmuz tarihleri arasında Edirne Kırkpınar'da gerçekleşecek olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne katılacak olan Turgutlu Belediyespor Güreş Takımı her yıl olduğu gibi bu yılda güreşlere iddialı bir şekilde gitti. Belediyespor Güreş takımını Kırkpınar'a uğurlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın " Bugün 25 pehlivan güreşçimizi tarihi Kırkpınar Güreşlerine uğurladık. Güreşçilerimiz yıl boyunca Kırkpınar için hazırlandı. Her zaman olduğu gibi hem hocamız Ferzande Sayan'a hem de güreşçilerimize güveniyor ve inanıyoruz. 658. Kırkpınar Güreşleri'nden derece ile döneceklerini ve bizlere bir gurur daha yaşatacaklarına inanıyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA