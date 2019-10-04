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Başkan Akın huzurevi sakinlerinin duasını aldı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yaşlılar Haftası etkinlikleri çerçevesinde Turgutlu Huzurevi sakinleri ile düzenlenen yemekte bir araya geldi.

04.10.2019 16:12Başkan Akın huzurevi sakinlerinin duasını aldı
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yaşlılar Haftası etkinlikleri çerçevesinde Turgutlu Huzurevi sakinleri ile düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yaşlılar Haftası etkinlikleri çerçevesinde Turgutlu Huzurevi sakinleri ile düzenlenen yemekte buluştu. Yemeğe Başkan Akın'ın yanı sıra eşi Sabriye Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser de katıldı. Yemekte huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenen Başkan Akın "Bizler çok değerli büyüklerimizi bir gün değil her gün hatırlayan bir nesiliz. Onlar bizim başımızın tacıdır. Sık sık ziyaret eder ellerini öper hayır dualarını alırım. Gerek şahsım gerekse kurumum adına büyüklerimizin her zaman yanındayız yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Selçuk Çetin, Turgutlu, Evren, Güncel

Kaynak: İHA

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