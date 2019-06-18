Başkan Akın kadınları Ankara'ya uğurladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'nun kırsal mahallelerinden olan Musalar Yeniköy Mahallesi ziyaretinde kadınlardan gelen Anıtkabir ziyareti isteğini kırmayarak 42 kadını Ankara'ya uğurladı.



Musalar Yeniköy mahallesinden 42 kadını Pazartesi akşamı Ankara'ya uğurlayan Başkan Akın, kadınlara başkenti görme imkanı tanıdı. Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve Başkan Akın'ın eşi Sabriye Akın'ın da kadınlara eşlik ettiği Ankara turunda Anıtkabir, TBMM, Birinci meclis gibi yerler gezilecek. Ankara'ya gitmek isteyip gidemeyen Turgutlulu kadınları Ankara'ya gönderdikleri için mutlu olduğunu belirten Başkan Akın, "Musalar Yeniköy mahallemizde yaşayan 42 kadını Ankara'ya uğurladık. Başkentimizde Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri olan Anıtkabir, birinci meclis binamız, TBMM binası gibi yerleri gezecekler. Kendileri hayırlı yolculuk diliyor keyifli vakit geçirmelerini temenni ediyorum. Ankara'yı, Anıtkabir'i, Gazi Meclisimizi görmeyen, gitmek isteyip de gidemeyen ablalarımızı, kadınlarımızı Ankara'ya uğurladık" dedi.



Turgutlulu kadınlar da Başkan Akın'a böyle güzel bir gezi düzenlediği için teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA