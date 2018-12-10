Başkan Akın, Kentteki Erzurumlularla Buluştu

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:51



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:51

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın'da yaşayan Erzurumlular ile bir araya geldi.Akın, Gazhane Kültür Parkı'ndaki programda yaptığı konuşmada, düzenledikleri organizasyonla halk ile belediye arasındaki birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek istediklerini söyledi.Belediye olarak hayata geçirdikleri tüm çalışmaları kentte yaşayanlarla yaptıkları istişarelerle belirlediklerini anlatan Akın, "Amacımız, halkımıza daha iyi hizmet etmek. Her geçen gün büyüyen ilimizde Bartın Belediyesi olarak bizlerinde sorunlulukları artmakta. Bu bilinçle hareket ederek halkımıza en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz." dedi.