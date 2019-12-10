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Başkan Akın, köy ziyaretlerine devam ediyor

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ulugeçit Ambarcı Köyü Merkez Mahallesi, Topallar Mahallesi, Ulugeçit Kadı Köyü Tabaklar Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nde kıraathane ziyaretlerinde bulunarak köy sakinleri ile çay içip sohbet etti.

10.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:52Başkan Akın, köy ziyaretlerine devam ediyor
Belediye Başkanı Cemal Akın, Ulugeçit Ambarcı Köyü Merkez Mahallesi, Topallar Mahallesi, Ulugeçit Kadı Köyü Tabaklar Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nde kıraathane ziyaretlerinde bulunarak köy sakinleri ile çay içip sohbet etti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanımız Ercüment Özçelik, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkan Yardımcısı Aynur Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, İl Genel Meclisi Üyesi Orhan Ölçek, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Demircioğlu, Feridun Sinoplu, Merkez İlçe Yönetim Sekreteri Aydın Gün ve geçmiş dönem belediye meclis üyesi adayımız Arif Dalkıran ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde köy sakinlerine belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Samimi sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretlerde Akın ayrıca köy sakinlerinin de talep ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Göreve geldiğimiz tarihten bugüne her zaman halkın içinde olduk. Vatandaşlarımızla istişarelerde bulunarak yapacağımız çalışmalarımıza yön verdik. Aynı anlayış içinde halkımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bizleri ağırlayan köy sakinlerine göstermiş oldukları ilgi ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. - BARTIN

Milliyetçi Hareket Partisi, Cemal Akın, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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