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Başkan Akın: "Kronik hastalarda rapor sürelerinin uzatılmasıyla, hastalar virüse maruz kalmadan...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kronik ve raporlu hastaların doktora gitmeden ilaçlarını nasıl alabilecekleri konusunda açıklama yapan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Koordinasyon ekiplerimizle raporlu hastalarımıza ilaç teminlerinde yardımcı oluyoruz" dedi.

25.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:02
Başkan Akın:
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kronik ve raporlu hastaların doktora gitmeden ilaçlarını nasıl alabilecekleri konusunda açıklama yapan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Koordinasyon ekiplerimizle raporlu hastalarımıza ilaç teminlerinde yardımcı oluyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından rapor sürelerinin uzatılmasıyla kronik hastaların virüse maruz kalmadan ilaçlarını alabileceklerini söyleyen Uğur Nuri Akın, "Bildiğiniz üzere tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye'yi de fazlasıyla etkileyen koronavirüsü ile karşı karşıyayız. Bunun için Sağlık Bakanlığımız özellikle koronavirüs için bir takım önlemler aldı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızı toplumdan izole etmek adına, hastanelere gitmeden bazı şartlar altında ilaçlarını almasına olanak verdi. Bu şartlar da 1 Mart tarihinden sonra raporları biten hastalarımızın raporları 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Böylelikle 6 ay süresince de ilaç kullanması gereken hastalarımız, hastaneye gitmeden ilaçlarını 1 aylık dozlarla da alabilirler. Özellikle de 65 yaş ve üzeri hastalarımızın da 112,155 ve 156 numaralı telefonları arayarak, bu konuda ilaçlarla ilgili yardımlarını talep edebilirler. Biz de oda olarak, bu ilaçların ulaştırılmasında bir koordinasyon ekibi oluşturduk. Böylelikle hastalara ilaçlarımızı daha kolay temin edeceğiz. Önemli olan burada özelikle kronik rahatsızlığı olan hastalarımızın hiçbir şekilde kalabalık ortamlara girip, bir şekilde virüse maruz kalmamaları ve bizim amacımız da bu yönde" dedi.

Akın, halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Aynı zamanda birliğimiz tarafından da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan birkaç talebimiz daha oldu. Rapor bitiş tarihlerini biraz daha geriye almalarını ve sürelerin uzatılmasını ve 1 aylık yerine, 3 aylık doz verilmesini istedik. Böylelikle hasta mağduriyetleri daha da azalacak. Şu an bu duruma sıcak bakıyorlar ve bizler de haber gelmesini bekliyoruz bu konuda. Şu an oda olarak sahada 20'ye yakın koordinasyon ekibimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz var. Bu durumu 112 başhekimimizle de konuştuk. Burada hastalarımızın mağdur olmaması ve halk sağlığı bizim için her şeyden önemli. Valiliğimizin de bu konudaki talimatı doğrultusunda hastalarımızın ilaçlarını temin edeceğiz. Bizler görevimizin başındayız, lütfen sizler evinizde kalın." - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Kayseri, Güncel

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