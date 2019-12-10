Haberler » Güncel » Başkan Akın park alanında incelemelerde bulundu - Haber

Başkan Akın park alanında incelemelerde bulundu

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aladağ Mahallesi Aladağ Caddesi'nde yeni parkı oluşturma çalışmalarını inceledi.

10.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:51Başkan Akın park alanında incelemelerde bulundu
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Mahallesi Aladağ Caddesi'nde yeni parkı oluşturma çalışmalarını inceledi.

Çalışma hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Cemal Akın, "Mahallelerde vatandaşların ve çocukların ihtiyaç duyduğu çocuk oyun grupları oturma yerleri ve sahaları gibi alanlar oluşturmaya da devam ediyoruz. Bu parklara bir yenisini daha eklemek üzere çalışmalara başladık. Aladağ Mahallesi Aladağ Caddesi sakinlerinin talepleri üzerine bu noktaya da bir çocuk parkı yapacağız. Kısa bir süre içinde bu bölgede ki çalışmalarımızı tamamlayarak parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Bartın, Aladağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:02 Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları çekildi - Haber
15:02 Erdoğan: "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. - Haber
15:01 Şehit Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Haber
15:01 Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:57 Melikgazi çalışanlarına hizmet içi eğitim semineri - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
10.12.2019 15:11:44