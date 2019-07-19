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Başkan Akın park ve bahçeler personelini tatile uğurladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini hafta sonunda da keyifli vakit geçirmeleri ve yorgunluklarını atmaları adına tatile uğurladı.

19.07.2019 16:20 Başkan Akın park ve bahçeler personelini tatile uğurladı
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini hafta sonunda da keyifli vakit geçirmeleri ve yorgunluklarını atmaları adına tatile uğurladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline yoğun iş temposuna biraz mola verdirerek hafta sonu tatiline uğurladı. Personele hafta sonu tatilinde iyi vakit geçirmelerini dileyen Başkan Akın, "Alın teri ile çalışan her personelimiz tatili ve yorgunluklarını atmayı hak ediyor. Bizler de Turgutlu Belediyesi olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimizi haftasonu tatiline uğurladık. Keyifli vakit geçirmelerini temenni ederek hepsine iyi tatiller diliyorum" dedi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel

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