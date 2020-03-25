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Başkan Akın pazar esnafına maske dağıttı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, pazar esnafı ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

25.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:41
Başkan Akın pazar esnafına maske dağıttı
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, pazar esnafı ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Bakkalcılar Odası Başkanı Ergün Çolak ve Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ile birlikte Selvilitepe Mahallesinde kurulan Çarşamba Pazarına giderek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çetin Akın, pazar esnafı ve vatandaşlara kendilerini korona virüs riskinden korumaları amacıyla ücretsiz maske dağıtımında bulundu.

"Bu süreçte maske kullanımın önemini bir kez daha anlattık"

"Turgutlumuzda hiçbir hemşehrimizin korona virüs endişesi ve korkusu yaşamamaları için çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Çalışmalarımız doğrultusunda pazarcı kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza maskelerimizi dağıttık ve içinde bulunduğumuz süreçte maske kullanmanın bu virüsten korunmak için çok önemli olduğunu bir kez daha anlattık." diyen Başkan Akın, Turgutlululara Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ve kamuoyu tarafından "14 Kural" olarak bilinen kuralları da maske dağıtımı sırasında hatırlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuk Çetin, Çetin Akın, Turgutlu, Evren, Güncel

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