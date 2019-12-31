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Başkan Akın personelin yeni yılını kutladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve başkan yardımcıları 2019'un son gününde mesaisine devam eden belediye personelini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

31.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Başkan Akın personelin yeni yılını kutladı
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve başkan yardımcıları 2019'un son gününde mesaisine devam eden belediye personelini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser ve Mithat Erden ile birlikte çalışmasına devam eden belediye personelini ziyaret etti. Ayrıca belediye bulunan vatandaşlar ve belediye kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerle de buluşan Başkan Akın ve başkan yardımcılarını personele ve vatandaşlara mutlu yıllar dileklerini iletti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ve Mithat Erden ile birlikte çalışmasına devam eden mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek mutlu yıllar diledik. Yeni yılda tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Turgutlu'muza çok güzel hizmetlerde bulunacağız. Tüm hemşerilerimin yeni yılı kutlu olsun" diye konuştu. - MANİSA

Güncel

Kaynak: İHA

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