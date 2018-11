Başkan Akın, Sanayi Esnafının Taleplerini Dinledi

20 Kasım 2018 Salı 14:36



Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gerçekleştirmiş olduğu esnaf ziyaretlerine Sanayi Sitesi'nde devam etti.Sanayide işyerlerini ziyaret ederek esnafların sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkanı Cemal Akın, sanayi esnafına belediyeyi ilgilendiren konularda ve imkanlar ölçüsünde ihtiyaç duydukları her türlü desteği verdiklerini söyledi.Esnafa belediye çalışmaları ve yeni projelerle ilgili bilgilerde veren Başkan Akın konuşmasında "Uzun yıllar esnaflık yapan birisi olarak esnaflarımızın yaşamış oldukları sıkıntıları çok iyi bilen birisiyim. Göreve başladığımız günden beri tüm esnaf odaları yöneticilerimiz ve esnaflarımızla temas halinde olduk. Bizi ilgilendiren ve yardımcı olabileceğimiz her konuda esnaflarımızın bildirdiği tüm sıkıntıları giderip talep edilen tüm ihtiyaçları karşılamak için ne lazımsa yaptık. Bundan sonrada her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Emrinize amadeyim" dedi. - BARTIN