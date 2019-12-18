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Başkan Akın yenilenen Karaağaç yolunu inceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yenilenen Karaağaç Yolunda incelemelerde bulundu, kıraathane ve esnafları ziyaret eden Başkan Akın vatandaşlarla da sohbet etti.

18.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:56Başkan Akın yenilenen Karaağaç yolunu inceledi
Belediye Başkanı Çetin Akın, yenilenen Yolunda incelemelerde bulundu, kıraathane ve esnafları ziyaret eden Başkan Akın vatandaşlarla da sohbet etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi yolunda 11 bin 500 metrekare parke taşı döşeme ve bin 500 metre bordür çalışması yapıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yenilenen Karaağaç yolunda incelemelerde bulundu. İhsan Erturgut İlköğretim Okulundan Yedieylül Yolunun kesişimine kadar uzanan Karaağaç Yolunda gerçekleştirilen yol yenileme çalışması sonrası incelemelerde bulunan Başkan Akın, ardından kıraathane ve esnafları ziyaret etti. Vatandaşlar ile görüşen Başkan Akın yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Yolun sağlıklı hale getirildiği bilgisini veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Çok fazla şikayet aldığımız ve durumu gerçekten bozuk olan Karaağaç yolunda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuna geldik. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaları için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yenilen Karaağaç Yolu ilçemize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Selçuk Çetin, Turgutlu, Karaağaç, Güncel

Kaynak: İHA

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