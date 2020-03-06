'Başkan AKKAYA 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı'

Başkan Akkaya Pazar yeri esnafıkadınların ve alış veriş için Pazar yerinde bulunan Ulalı kadınların kadınlar günü kutladı.Pazar yerini dolaşan Belediye Başkanı8 Mart Dünya Kadınlar gününü şu sözlerle kutladı. .

Başkan AKKAYA: Bilimden sanata, iş hayatından sosyal hayata kadar her alanda eşsiz başarılara imza atan kadınlarımızın gününü kutluyorum.Onların emekleri , mücadele azimleri , asla yadsınamaz. Toplum ancak kadına verdiği değerle yücelir. İnanıyorum ki her bir insanımız bu bilinçle hareket eder.

"Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde içten bir arkadaş, bazen de değerli bir eş olan kıymetli kadınlarımızın her birine sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum. Dedi.