Başkan Akkaya'dan 81 Yeni Proje

Kaynak: İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, yeni dönem projelerini Akşehir Kültür Merkezi'nde yapılan bir programda kamuoyu ile paylaştı.Yoğun bir katılımın olduğu programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kürsüye gelen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 7 ana başlık ve 81 konudan oluşan projelerini slayt gösterisi eşliğinde katılımcılara anlattı. Akşehir'e 5 yıllık dönemde belediye, büyükşehir belediyesi, hükümet ve hibe fonları desteği ile 568 Milyon liralık yatırım kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Akkaya "Bu yatırımların içerisinde alt yapı yatırımları, üst yapı yatırımları, restorasyon yatırımları, gençlik ve spora yönelik yatırımları, kültür sanat yatırımları gibi bir çok konu var. Geçtiğimi dönemde Akşehir'imizi doğalgazla tanıştırdık Elhamdülillah" dedi.Akşehir'de Dudu Kadın Çarşısı, Cumhuriyet Meydanı kapalı otopark ve meydan düzenleme çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu kaydeden Başkan Akkaya, "Bu yatırımlarda bize destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beye, hükümetimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Konya il teşkilatımıza, önce dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, şu anki Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay beye, daha önceki Milletvekilimiz Mustafa Baloğlu Beye, geçen dönem Milli Eğitim Balan Yardımcımız olan şu an Konya Milletvekilimiz olan Sayın Orhan Erdem Beye teşekkürlerimi arz ediyorum" diye konuştu.Başkan Akkaya daha sonra Yenilenen Şehir, Tarih Kültür Turizm, Gençlik Spor Eğitim, Yeşil Akşehir, Akıllı Şehir, Sosyal Belediyecilik ve Tarım gibi 7 ana başlıktan oluşan, içerisinde 81 adet konuyu barındıran projelerini tek tek anlattı. oplu konut, otogarın yenilenmesi, yeni belediye hizmet binası, Perşembe Pazarı'nın üzerinin kapatılması, şehir giriş kapısı, içme suyu hatlarının yenilenmesi, mezbaha, dağ oteli, gavur hamamı restorasyonu, seyir terası, Nasreddin Hoca Bellek Müzesi, açık hava sineması, yeni Nasreddin Hoca Stadyumu, gençlik festivali, millet bahçesi, hobi bahçeleri, aile danışma merkezi, emekliler konağı, hayvan bakım merkezi, organize hayvancılık bölgesi, termal seracılık gibi 81 adet projeyi Akşehirlilerle buluşturmak için gece gündüz çalışacaklarının altını çizen Başkan Salih Akkaya "Gönül Belediyeciliği yolunda, halka hizmet Hak'ka hizmettir düsturuyla Cumhur İttifakı Adayı olarak güçlü bir şekilde inşallah 31 Mart'ta seçimi kazanacağız ve projelerimizle Akşehirlilerimizi buluşturacağız" ifadelerini kullandı."Akşehir için harcanan toplam bedel 200 milyon TL'ye yaklaştı"Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı yeni projeleri için tebrik ederek, "Elinize kolunuza yüreğinize sağlık, Akşehirimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bundan 5 yıl önce buralarda biz yeni Büyükşehir Yasasını anlatıyorduk. Birileri de; belde belediyeleri kapanacak, belediyeler eksiliyor, bu hizmetleri Konya'dan gelip nasıl yapacaklar, bunların asla yapılması mümkün değil, onun için biz Büyükşehir Yasasına karşıyız' diye ifade ediyorlardı. Özellikle de Konya'yı örnek gösteriyorlar, bu kadar büyük bir Coğrafyada, Konya'dan bu kadar hizmetin yürütülmesi mümkün değil diyorlardı. Aradan 5 yıl geçti, verdiğiniz oylara sahip olmak için gece gündüz çalıştık ve şimdi sizlere soruyoruz. Bu 5 yıl boyunca Konya Büyükşehir Belediyesi olarak görevimizi yerine getirebildik mi? Büyükşehir Belediyesi olarak sadece Akşehir'de değil, 31 ilçemizde birçok önemli hizmetlere imza attık. Bugün gelinen noktada sadece Akşehir için harcanan toplam bedel 200 milyon TL'ye yaklaştı. Bugüne kadar birçok altyapı projesi tamamlandı. Şehir Konağı hayata geçti. Akşehir KOMEK'le tanıştı. Bence en önemlisi Akşehir Arastası eski kimliğine kavuştu ve şöyle gelince etrafa bir baktıkça ne kadar güzel bir şehirde yaşadığımızın farkına vardık. Herhalde 5 yıl önce Arastayı böyle yapacağımızı söylesek, fotoğraflarını koysak pek inandırıcı gelmezdi ama biz bugüne kadar hiç yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermedik. Çünkü biliyoruz ki, bu millet bize güveniyor. Başkaları gibi bol keseden atmayız. Başkaları gibi çalışmadan bir şeyler söyleyemeyiz. Başkaları gibi acaba bu yapılabilir mi diye ifade etmeden, istişare etmeden bir şeyi vaat edemeyiz. Bizim üstümüze düşen görev budur. Çünkü biz Akşehir'i ve Akşehirlileri çok seviyoruz. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Akşehir bir dönem daha bu güçlü yapıyla devam ederse, inşallah bir çok şeyi daha başarmış olacağız. Onun için Akşehir'de güçlü bir destek bekliyorum. Bu desteğin hakkını vermek için bizde size buradan söz veriyoruz ve 5 yıl boyunca gece gündüz demeden Akşehir'imizi geleceğe taşımak için gayret edeceğiz" diye konuştu."Akşehir AK Parti Belediyeciliği ile birçok proje ve yatırım kazandı"AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, Akşehir'in AK Parti belediyeciliği ile birçok proje ve yatırım kazandığına dikkat çekerek, "Hizmete şehrimizi doyurmaya uğraştık, elimizden geleni yaptık, alnımız açık. Bu tarlada bizim izimiz var, 31 Mart'ta da yüzümüz var, huzurunuzdayız" dedi.Yerel seçimin önemine dikkat çeken Milletvekili Erdem, "Eğer Akşehir'de AK Parti oyları çok yüksek çıkarsa, Büyükşehirde Uğur İbrahim Altay kardeşimize çok yüksek oy çıkarsa, bu yatırımların zaten hepimiz geleceğini biliyoruz ama her şeyden önemlisi bu oylarla liderimize nefes veririz, güç veririz. Bu her şeyden önemlidir. Allah'ın izniyle dünyaya meydan okuyan bir liderimiz var, nereden nereye geldik. Bunun gücü, arkası sizlersiniz. İnanın bu tecrübelerle Allah'ın izniyle 81 değil, ben eminim ki 101, 121 hizmet olacak o. Onlar bizim için kolay. Önemli olan ülkemiz, vatanımız, İslam Alemi. Sizin vereceğiniz oylar, Bosna'daki bir Müslüman kardeşimize güç olacak. Azerbaycan'daki bir kardeşimize güç olacak. Afrika'daki bir kardeşimize güç olacak. Türkiye güçlüyse; onların onuru artıyor, umudu artıyor. Bu umudu birlikte güçlendireceğiz" diye konuştu.Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üye Adayları tek tek sahneye davet edilerek tanıtıldı. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.Akşehir Kültür Merkezi'ndeki proje tanıtım toplantısına; AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İlçe Koordinatörü Muharrem Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP İlçe Başkanı Salih Akça, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Yüksel Erkan, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyiz Zeybek, Ülkü Ocakları Akşehir İlçe Başkanı Mustafa Karataş, önceki dönem AK Parti ve MHP ilçe Başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA