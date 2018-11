Başkan Akkaya'dan Öğretmenlere Hediye

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:19



Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya; Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçe genelindeki tüm öğretmenlere yaptıkları özverili çalışmalar nedeniyle bir hediye takdim etti.24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Akşehir'de bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Kültür Merkezi fuaye salonunda Akşehir'deki görsel sanat öğretmenleri tarafından yapılan resim sergisi açılışı yapıldı. İlçe protokolü tarafından açılan sergide resimleri yapan öğretmenler tarafından protokol üyelerine resimler hakkında bilgi verildi. Resim sergisinin ardından Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi'nce hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü programına geçildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü programına, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdür ve amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Öğretmenler günü mesajı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Okul Müdürü Cevat Bozgöz tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Programda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da Öğretmenler Günü münasebetiyle Akşehir'deki tüm öğretmelere bir hediye takdim etti. Hediyelerin öğretmenlere takdim edilmesi adına sembolik olarak Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu'na Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından hediyesi verildi.Başkan Akkaya yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, her Öğretmenler Gününde o günü hatırlamak, öğretmenlerimize o yaptıkları cansiperane çalışmalarına fark ettiğimizi hissettirmek adına küçük çaplı hediyeler takdim ediyoruz. Bu sene de yine hediyelerimizi sembolik olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu'na takdim ettik. Diğer okullarda görev yapan öğretmenlerimize de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hediyelerimiz ulaştırılacaktır. Öğretmenlerimizin birçok yaptığımız projede bize paydaş olmaları, destek olmaları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Geleceğimizin mimarlarını, mühendislerini öğretmenlerimiz yetiştiriyor. Ülkemizin zengin petrol yatakları, maden yatakları var ama en önemli kaynağı insan kaynağımızdır. Bu bizim en önemli madenimizdir. O madeni de biz işlenmek üzere, geleceğimizi hazırlamak üzere öğretmenlerimize emanet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'muasır medeniyete ulaştıracak öğretmenlerimizdir'. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023, 2053, 2071 hedeflerine ülkemizi ulaştıracak olan yine öğretmenlerimizdir. Akşehirimiz'de öğretmenlerimiz gerçekten güzel çalışmalar yapmaktadır. Bizlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak güzel ve faydalı projeler yürütüyoruz. 1 milyon kitap projemiz kitap okuma kampanyaları, seminerler gibi birçok etkinlikte bizlere destek veren omuz veren öğretmenlerimizdir. Konya'da merkezdeki Selçuklu ilçesinden sonra iftihar ediyorum ki eğitim sınavlarında en büyük başarı Akşehirimizindir. Ayrıca Türkiye ortalamasının çok üstünde Türkiye 1.'inciliği, 2.'inciliği, çıkartan başarılı öğrencilerimiz vardır. Akşehir Belediyesi olarak her işin başı eğitim diyerek, önce eğitim camiası, akabinde de din temelinden kaynağından öğrenilsin diye diyanet camiasına çok ciddi destekler veriyoruz. Sadece okullarımızın onarımı, bakımı ve çevre düzenlenmesiyle ilgili inanın yıllık ortalama 1 trilyon lira Akşehir Belediyesi bütçe hazırlıyor ve ayırıyor. Aynı bütçeyi birçok belediyede bu kadar ayırmıyorlar ve daha büyük bütçeleri olan yerler bile bu kadar bütçe ayıramıyor. Bu da bizim Akşehir Belediyesi ve Meclis üyelerimizle beraber eğitime verdiğimiz önemin sanıyorum bir göstergesidir. Akşehir Belediyesi adına bende burada gurur duyuyor iftihar ediyorum teşekkür ediyorum" dedi.Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu da, "Gerçekten bize her konudaki destekleri, projelerimizin Akşehir'de hayat bulmasında verdiği destekler için değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu desteklerin dönüşü olarak da Akşehir; akademik, sosyal ve kültürel başarıda zaman geçtikçe üstüne katan bir periyotla yükselmeye devam ediyor. Bu periyodun yükselmesindeki katkıları için ben tekrar Belediye Başkanımız Dr. Salih Akkaya'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.Konuşmanın ardından emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesiyle devam eden programda; şiirler okundu ve Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen yarışma ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere törene katılan protokol tarafından ödülleri verildi. Program öğretmenler ve okul öğrencileri tarafından yapılan müzik dinletisinin ardından sona erdi. - KONYA