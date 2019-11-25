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Başkan Akkaya'dan öğretmenlere hediye

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Akşehir'de etkinlik düzenlendi.

25.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:51Başkan Akkaya'dan öğretmenlere hediye
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 'de etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Etkinlik, daha sonra Akşehir Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi'nde devam etti.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da öğretmenlere hediye takdim etti.
Program, okul öğrencileri tarafından sunulan tiyatro gösterisi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.
Etkinliğe, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, ilçe protokolü, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Lisesi, Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

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