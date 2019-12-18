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Başkan Akkaya'dan şampiyon sporculara altın

Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, geçtiğimiz aylarda yapılan halter şampiyonalarında Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü alarak başarı gösteren sporcuları altınla ödüllendirdi.

18.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:07Başkan Akkaya'dan şampiyon sporculara altın
İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, geçtiğimiz aylarda yapılan halter şampiyonalarında şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü alarak başarı gösteren sporcuları altınla ödüllendirdi.

Halter şampiyonalarında başarı elde eden sporcular antrenörleri ve öğretmenleri ile birlikte Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete; İlçe Gençlik ve İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Atatürk Ortaokulu Müdürü ve Eğitim Bir-Sen Akşehir Temsilcisi Ferhan Ekici, Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Korkmaz, Antrenör Sadık Kızılkuyu, 45 kilogram Halter Minikler Türkiye Şampiyonu Mithat Topal, 60 kilogram Halter Minikler Türkiye Şampiyonu Sait Gürkan Geçitlioğlu, 96 kilogram Halter Yıldızlar Türkiye Üçüncüsü Polat Şahinkul katıldı.

Sporcuları başarıları için tebrik eden Başkan Akkaya, Akşehir'in spor dallarında önemli bir başarıyı yakalayıp her geçen gün çıtayı daha da yükselttiğini belirterek, eğitim konusunda da Akşehir'in Konya ilçeleri arasında en üstlerde yer aldığına dikkat çekti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Türkiye Şampiyonu olan sporculara yarım altın, Türkiye üçüncüsü olan sporcuyu da çeyrek altınla ödüllendirirken, sporcular ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

Salih Akkaya, Türkiye, Akşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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