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Başkan Akkaya'dan şampiyon sporcuya altın

Geçtiğimiz günlerde yapılan Geleneksel Atlı Okçuluk yarışmasında Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcuya Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından yarım altın hediye edildi.

12.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:37Başkan Akkaya'dan şampiyon sporcuya altın
Geçtiğimiz günlerde yapılan Geleneksel Atlı Okçuluk yarışmasında Şampiyonu olan başarılı sporcuya Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından yarım altın hediye edildi.

Okçuluk ve boks dallarında başarı elde eden küçük sporcular okul idarecileri ve öğretmenleri ile birlikte Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete; Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu Müdürü Yunus Geçit, Beden Eğitimi Öğretmenleri Aziz Başyiğit, Serpil Akyol Yavuz, Esra Uşma, Geleneksel Atlı Okçuluk, Türkiye Şampiyonu Mehmet Ege Yavuz, Küçük Erkekler Boks Türkiye 5.'si. Ebubekir Tepeoğlu, Okçuluk Türkiye şampiyonası ilk 16 ve yıldız erkek Konya 1.'si. Ali İhsan Karadağlı, Okçuluk Yıldız Kız Konya 4.'sü Rukiye Berra Önalmaz, Okçuluk, Küçük Erkekler Konya 1.'si Vahit Arslan, Okçuluk Küçük Erkekler Konya 2.'si. Selçuk Murat Aksoy, Okçuluk Küçük erkekler Konya 3.'sü Kayra Şener Afşar, Okçuluk Küçük Kız Konya 3.'sü Simla Zengin, Okçuluk Küçük Kız Konya 4.&sü Esila Kurt katıldı.

Küçük sporcuları başarıları için tebrik eden Başkan Akkaya, Akşehir'in hem eğitimde hem de spor dallarında her geçen gün çıtayı yükselttiğine değinerek çok yakın zamanda bu başarıların daha da artacağına inandığını söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Türkiye Şampiyonu olan sporcu Mehmet Ege Yavuz'u yarım altınla ödüllendirirken, sporcular ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

Salih Akkaya, Türkiye, Akşehir, Spor

Kaynak: İHA

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