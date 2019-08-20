Haberler» Güncel» Haber

Başkan Akkaya'dan üniversite kayıtları öncesi istişare toplantısı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, yüksek öğrenim kurumu kayıtlarının başlaması nedeniyle ilçe genelindeki fakülte, yüksek okul idarecileri ile resmi ve özel yurt temsilcileriyle bir araya geldi.

20.08.2019 16:48 Başkan Akkaya'dan üniversite kayıtları öncesi istişare toplantısı
Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, yüksek öğrenim kurumu kayıtlarının başlaması nedeniyle ilçe genelindeki fakülte, yüksek okul idarecileri ile resmi ve özel yurt temsilcileriyle bir araya geldi.

Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağında yapılan istişare toplantısında Akşehir'deki yüksekokul ve fakültelerle ilgili sorunlar masaya yatırılarak, yapılacak çalışmalar ve bu fakültelere daha fazla öğrenci kazandırılması konusunda yapılması gerekilenler konuşuldu. Öğrencilerin Akşehir'de rahat ve huzurlu bir şekilde barınmasının altının çizildiği toplantıda, özel yurt ve pansiyon işletmecileri de fikirlerini iletti. Akşehir'de artık bir Nasreddin Hoca Üniversitesinin kurulmasının gerekliliği konusunda hemfikir olunan toplantıda Akşehir'in bu kazanım için devlet, resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapılması konuları görüşüldü.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, fakülte ve yüksek okul binalarında tadilat ve gerekli malzemeler konusunda belediye olarak üzerlerine düşenleri yapacaklarının altını çizerek, Akşehir Nasreddin Hoca Üniversitesi konusunda gerekli alt yapının tamamlanması için çalışmalara tüm hızlarıyla devam edeceklerini belirtti.

Toplantıya, Belediye Başkanı. Salih Akkaya'nın yanı sıra fakülte dekanları, yurt ve pansiyon temsilcileri katıldı. - KONYA

Salih Akkaya, Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:14   Almanya ve İtalya Akdeniz'deki göç sorununu görüştü
17:14   Bilardonun en iyisi Türkiye'de belli olacak
17:14   Elazığ'da kavgayı ayırmaya çalışan 3 çocuk annesi öldü
17:13   Çanakkale'de 220 kaçak göçmen yakalandı
17:13   Sivas Kongresi'nde ikram edilen yemekler kitaplaştırıldı
17:12   "Haluk Dursun gerçek anlamda bir kültür adamıydı" başlıklı haberimizde Malazgirt Belediye Başkanı...
17:12   Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın ziyaretleri